Банк «Фінансова ініціатива» випустить п'ятирічні облігації на 450 млн грн

Столичний банк «Фінансова ініціатива» з 14 грудня 2012 року планує почати первинний продаж п'ятирічних процентних облігацій на загальну суму 450 млн грн за номіналом, сказано у проспекті емісії, який є в розпорядженні УНІАН.

Залучені кошти будуть спрямовані банком на збільшення свого кредитно-інвестиційного портфеля і кредитування сільськогосподарських підприємств. Первинне розміщення облігацій серед юридичних і фізичних осіб буде проводитися на Фондовій біржі ПФТС.

Емітент планує випустити 450 000 простих іменних облігацій номіналом 1 000 грн. Купон за цими борговими паперами буде виплачуватися щокварталу, на перший купонний період ставка дохідності встановлена ​​на рівні 19% річних.

Умови випуску передбачають можливість оферти: у березні та грудні 2013 року, а також у грудні 2014, 2015 і 2016 років.

Емітент планує погасити свою облігаційну позику 8-9 грудня 2017 року.

Як повідомляв раніше УНІАН, у січні-вересні 2012 року банк «Фінансова ініціатива» збільшив чистий прибуток на 3,5%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, - до 916 тис. грн. Згідно зі звітом, в III кварталі 2012 року банк отримав 0,302 млн грн чистого прибутку проти 0,288 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-вересні 2012 року зросли на 8,7% і на 1 вересня становили 9,977 млрд грн, зобов'язання на 11% - до 8,068 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів скоротилася - на 4,8% - до 7,96 млрд грн, власний капітал - виріс на 0,05% - до 1,9 млрд грн.

Статутний капітал банку в січні-вересні 2012 року не змінився і становить 1,85 млрд грн.

Комерційний банк «Фінансова ініціатива» був заснований в 2005 році. Як сказано в проспекті емісії, 100% акцій банку належать ТОВ «Інвест-Сервіс».