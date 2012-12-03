Іспанія попросила у ЄС 39,5 млрд євро допомоги

Іспанія у понеділок попросила Європу надати їй кошти в розмірі 39,5 мільярда євро (51,4 мільярда доларів), необхідні для рекапіталізації банківського сектора, йдеться в повідомленні міністерства економіки країни, повідомляє Reuters.

Після появи цієї новини євро підскочив щодо долара до шеститижневого максимуму 1,3073 дол.

Ці гроші - 37 мільярдів євро для чотирьох націоналізованих банків Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco і Banco de Valencia і 2,5 мільярда євро для так званого "​​поганого банку" - повинні бути перераховані у фонд допомоги банкам FROB приблизно 12 грудня.

Очікується, що міністри фінансів єврозони схвалять це переведення коштів увечері в понеділок, коли зберуться у Брюсселі на щомісячне засідання.