Оновлення Кабміну може позитивно позначитися на переговорах з МВФ - експерт

Відставку Кабінету Міністрів не варто розглядати як фактор можливої ​​дестабілізації в країні, а оновлення Кабінету Міністрів може справити позитивний вплив на розвиток ситуації, у тому числі щодо переговорів з МВФ. Таку думку в коментарі УНІАН висловив заступник генерального директора - директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.

«Відставка (уряду - УНІАН) - це більше процедурний крок. Я б не надавав цьому великого значення. Адже це не відставка з нагоди незадовільної роботи... Буде новий Кабмін - незалежно від персоналій. І можливо, це буде певний плюс, в тому числі стосовно переговорів з МВФ», - підкреслив Ю.Якименко.

При цьому він звернув увагу, що в нинішній ситуації вибір кандидатури прем'єра також не несе великого політичного навантаження. «Джерело державної політики - Президент, а Кабмін - виконавчий орган. Тому роль урядових персоналій сьогодні - істотно нижча, ніж раніше», - підкреслив експерт.

Він також зазначив, що в нинішніх умовах у Президента був вибір - чи відправляти у відставку окремих міністрів чи звільнити уряд в цілому. «Був прийнятий варіант, коли Кабмін може бути переформатуваний в цілому. Це шанс підвести підсумки попереднього періоду, шанс почати новий відлік - з нового складу Верховної Ради, нового уряду. За цим послідує новий зміст політики, нові ініціативи Президента, які могли б реалізувати новий склад уряду і новий парламент», - сказав Ю.Якименко.

Аналізуючи можливі кандидатури на посаду прем'єр-міністра, Ю.Якименко звернув увагу на два сценарії розвитку ситуації - короткостроковий, пов'язаний з продовженням повноважень М.Азарова на посаді прем'єр-міністра, і довгостроковий, пов'язаний з приходом на посаду нової людини. Ю.Якименко, зокрема, зазначив: «Якщо на посаді прем'єр-міністра залишається М.Азаров, значить, головним завданням Президента є забезпечення стабільності та утримання країни від серйозних кризових явищ на короткий період з тим, щоб далі провести ще одну ротацію Кабміну і реалізовувати більш проривні речі. Якщо ж на посаду прем'єра будуть претендувати інші кандидатури, значить, новим міністрам спочатку будуть ставитися більш довгострокові цілі», - упевнений експерт.

При цьому він ще раз підкреслив, що останнє слово в кадровій політиці залишається за Президентом.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 3 грудня підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету Міністрів України». Як вказується в документі, «керуючись статтею 115 Конституції України та відповідно до пункту 9 частини першої статті 106 Конституції України, постановляю: прийняти відставку прем'єр-міністра України Азарова Миколи Яновича, наслідком якої є відставка всього складу Кабінету Міністрів України».

При цьому експерти переконані, що відставка Кабміну - радше вимушений захід. Зокрема, на думку політолога Тараса Березовця, Президент України В.Янукович змушений оновити склад уряду у зв'язку з підготовкою до майбутніх президентських виборів, намічених на 2015 рік, і, по суті, зробити з Кабміну свій виборчий штаб. «Янукович відправив у відставку весь склад Кабміну навмисно. Таким чином, він підвів риску під усіма зобов'язаннями перед «старими донецькими», Ахметовим, Фірташем. Тепер він заводить нову команду і з чистого аркуша починає формування нового складу Кабінету Міністрів. А наступний склад Кабміну - це виборчий штаб кампанії 2015 року. Янукович починає цю кампанію вже зараз», - зазначив Т.Березовець.

У свою чергу, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський стверджує, що економічні виклики, що стоять перед країною, змушують йти на оновлення уряду і знову констатувати необхідність реформ. «Сама по собі відставка уряду - логічна з юридичної точки зору. Щоб люди повернулися на роботу в уряд, вони повинні прийняти присягу, а прийняти присягу вони зможуть лише тоді, коли будуть звільнені з попереднього місця роботи. Однак на сьогодні перед країною стоять виклики, які треба вирішувати кожному складу уряду. Ми повертаємося до теми реформ. Чи то це буде скоригований пакет реформ Президента, чи то загальний, спільно виписаний пакет реформ - важко сказати. У будь-якому випадку треба буде щось робити», - підкреслив експерт.

Учасники фондового та валютних ринків також звернули увагу на те, що відставка Кабміну не матиме негативного впливу на економіку країни.

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