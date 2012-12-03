Кабмін вніс до парламенту проект закону про держбюджет на 2013 рік

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд парламенту проект закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

У Верховний Раді України законопроект зареєстрований під №11000.

Наразі текст документу недоступний для перегляду.

На сайті ВР зазначено, що законопроект переданий на розгляд керівництву.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів голова ВР Володимир Литвин запропонував завтра на засіданні парламенту лише розглянути проект державного бюджету на 2013 рік та заслухати виступи народних депутатів, а в четвер, 6 грудня, ухвалити держбюджет і після того закрити останню сесію Верховної Ради шостого скликання.

У вересні ц.р. Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проект бюджету на 2013 рік, який був розрахований, виходячи з прогнозу темпів зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляції – 5,9%. Згодом парламент повернув документ на доопрацювання.