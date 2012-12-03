Мінфін оприлюднить текст Конвенції з Кіпром лише після її ратифікації в Раді

19:45, 03 грудня 2012
Фінанси
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Міністерство фінансів України відмовилося оприлюднити текст Конвенції між Україною і Кіпром «Про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи», а також Протоколу до неї, підписаних 8 листопада 2012 року, аж до моменту ратифікації документа у Верховній Раді України. Така позиція міністерства викладена його прес-службою у відповідь на запит УНІАН про отримання тексту Конвенції.

У відповіді, зокрема, зазначається, що депозитарієм міжнародних договорів, включаючи оригінали і копії, є Міністерство закордонних справ. «Разом з тим, з метою здійснення усіх внутрішньодержавних процедур, які необхідні для того, щоб Конвенція набула чинності, Міністерство фінансів розробить проект розпорядження Кабінету міністрів про надання Конвенції на ратифікацію до Верховної Ради і проект закону про ратифікацію Конвенції і Протоколу до неї, після чого текст відповідного міжнародного договору буде опублікований в офіційних друкованих виданнях України», - йдеться у відповіді прес-служби Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Кабінет міністрів України підписав з урядом Республіки Кіпр Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухиленню від сплати податків на доходи, згідно з якою Україна має намір відмовитися від 30-річної практики надання податкових пільг компаніям, зареєстрованим у цій країні. Нова Конвенція між Україною і Кіпром замінить діючу Угоду між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, що була підписана ще 29 жовтня 1982 року. Міністр фінансів Юрій Колобов, який підписав Конвенцію від імені України, наголосив, що Конвенція даватиме українському бюджету щорічно додатково один мільярд гривень.

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