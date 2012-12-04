Уряд пропонує прийняти держбюджет-2013 з дефіцитом 3,2% ВВП

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України прийняти закон про Державний бюджет України на 2013 рік з граничним обсягом дефіциту 50,4 мільярда гривень, що становить 3,2% прогнозованого на 2013 рік номінального ВВП обсягом 1,576 трильйона гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у поданому урядом на розгляд ВР проекті Держбюджету.

Як повідомляв раніше УНІАН, Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розраховано, виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 15 вересня повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

Раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров говорив, що уряд розраховує на ухвалення бюджету 2013 року до кінця листопада.

3 грудня на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів голова ВР Володимир Литвин запропонував у вівторок, 4 грудня, на засіданні парламенту лише розглянути проект державного бюджету на 2013 рік і заслухати виступи народних депутатів, а у четвер, 6 грудня, прийняти держбюджет, і після цього закрити останню сесію Верховної Ради шостого скликання.

За словами лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, проект державного бюджету на 2013 рік передбачає курс долара 8,5 грн/дол., інфляцію - понад 6%, ВВП – 3,6%.

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