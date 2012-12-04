Кабмін урізав фінансування диппредставництв України на 12 млн грн
10:40, 04 грудня 2012Фінанси
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Кабінет Міністрів України в рамках перерозподілу бюджетних асигнувань Міністерства закордонних справ скоротив на 12 млн грн витрати споживання за статтею «функціонування іноземних дипломатичних установ України і розширення власності України для забезпечення їхніх потреб».
Про це йдеться у розпорядженні №971, оприлюдненому на сайті Кабміну.
Одночасно, як зазначається у розпорядженні, Кабмін збільшив на 11 млн грн витрати розвитку за зазначеною статтею, не визначивши при цьому, що є витратами розвитку.
До того 1 млн грн Кабмін направив на організацію і контроль за діяльністю зарубіжних диппредставництв.
Мінфін має після узгодження і підписання бюджету внести зміни до бюджетного розпису.
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