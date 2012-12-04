Кабмін урізав фінансування диппредставництв України на 12 млн грн

Кабінет Міністрів України в рамках перерозподілу бюджетних асигнувань Міністерства закордонних справ скоротив на 12 млн грн витрати споживання за статтею «функціонування іноземних дипломатичних установ України і розширення власності України для забезпечення їхніх потреб».

Про це йдеться у розпорядженні №971, оприлюдненому на сайті Кабміну.

Одночасно, як зазначається у розпорядженні, Кабмін збільшив на 11 млн грн витрати розвитку за зазначеною статтею, не визначивши при цьому, що є витратами розвитку.

До того 1 млн грн Кабмін направив на організацію і контроль за діяльністю зарубіжних диппредставництв.

Мінфін має після узгодження і підписання бюджету внести зміни до бюджетного розпису.