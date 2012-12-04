У 2013 році Україна планує здійснити запозичення на 135,5 млрд грн

Україна в 2013 році планує здійснити запозичення на рівні 135,530 мільярдів гривень для фінансування дефіциту Держбюджету на рівні 50,432 мільярдів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті закону про Державний бюджет України на 2013 рік, який подано урядом на розгляд Верховною Радою.

Внутрішнє запозичення в 2013 році планується здійснювати винятково до загального фонду на рівні 92,863 млрд грн. Загальна сума зовнішніх запозичень запланована на рівні 42,668 млрд грн.

Наступного року погашення держборгу заплановано в сумі 81,068 млрд грн, зокрема погашення внутрішніх зобов'язань – 45,474 млрд грн, зовнішніх, – 35,595 млрд грн.

Сума платежів з обслуговування державного боргу на 2013 рік прогнозується в обсягу 35,002 млрд грн, що на 5,41 млрд грн більше від плану на 2012 рік. В т.ч. обслуговування внутрішнього держборгу становитиме 23,021 млрд грн, зовнішнього — 11,981 млрд грн.

Граничний обсяг державного боргу України на кінець 2013 року планується в сумі 483,032 млрд грн. Крім того, наступного року уряд планує надати державні гарантії на суму в 50 млрд грн. Надходження від приватизації державного майна планується в сумі 10,9 млрд грн.

Як повідомляв раніше УНІАН, у поданому урядом на розгляд ВР проекті Держбюджету планується граничний обсяг дефіциту 50,4 мільярда гривень, що становить 3,2% від прогнозованого на 2013 рік номінального ВВП в обсягу 1,576 трильйона гривень.

У супровідному документі до законопроекту вказується, що бюджет на 2013 рік розрахований виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: ВВП – 1,576 трильйона гривень, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 5,5%, фонд оплати праці – 482,3 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Згідно із Середньостроковою стратегією управління державним боргом на 2012-2014 рр., прогнозний обсяг запозичень в 2013 році прогнозний об'єм запозичень передбачався на рівні 82 млрд грн.

Державний і гарантований державою борг України в 2011 році виріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн., або 59,22 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня 2012 року становив 492,97 млрд грн, або 61,675 млрд дол., що на 0,6% менше від показника на кінець вересня 2012 року.

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