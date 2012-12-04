Торги на міжбанку у вівторок відкрилися зростанням котирувань

У вівторок, 4 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1805/8,1870 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2639/43, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6830/10,6930. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,3059/61 (понеділок – 1,3034/36).

У понеділок, 3 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.