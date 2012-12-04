Мінфін: проект бюджету на 2013 рік розрахований виходячи з оптимістичного сценарію

Проект Державного бюджету України на 2013 рік, який уряд передав на розгляд до парламенту, розраховано, виходячи з оптимістичного сценарію розвитку економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський під час представлення документа в сесійному залі парламенту.

«Розроблено і затверджено урядом два сценарії розвитку економіки..., - сказав А.Мярковський. - ... Другий сценарій розроблено, враховуючи можливе подальше зростання кризових явищ у світовій економіці. Уряд узяв за основу перший сценарій, який передбачає проведення відповідних реформ в економіці та забезпечення більшого зростання економіки».

У своєму виступі А.Мярковський відзначив, що уряд на сьогодні вважає оптимальним рівень запропонованого дефіциту держбюджету. До того ж він відзначив, що в разі ухвалення Верховною Радою запропонованого урядом документа, за підсумками І кварталу 2013 року планується перегляд держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, проект Держбюджету на 2013 рік розраховано виходячи зі зростання ВВП на рівні 3,4%, інфляція – 4,8 %, дефіциту держбюджету – 3,2% ВВП.

Доходи Держбюджету на 2013 рік пропонується встановити на рівні 361,51 млрд грн, зокрема доходи загального фонду – 315,224 млрд грн. Витрати Держбюджету пропонується запланувати на рівні 410,661 млрд грн, зокрема витрати загального фонду – 363,65 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту загального фонду Держбюджету планується встановити на рівні 44,535 млрд грн.