В Азарова знайшли 1,37 млрд грн для місцевих бюджетів на виплату зарплат

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді здійснити перерозподіл бюджетних коштів і збільшити обсяг дотацій місцевим бюджетам на 1 370,0 млн грн для виплати зарплат працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги. Відповідний законопроект (№ 11476) оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, збільшення обсягів дотацій здійснюватиметься за рахунок перерозподілу коштів загального фонду державного бюджету 2012 року.

«Ухвалення законопроекту дасть можливість збільшити рівень забезпеченості місцевих бюджетів за видатками на оплату праці працівників бюджетних установ та оплату енергоносіїв з метою недопущення простроченої кредиторської заборгованості з цих виплат», - йдеться в пояснювальній записці.

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