Кабмін пропонує прожитковий мінімум 1,108 тис. грн, мінімалку - 1,147 тис. грн

Кабінет Міністрів України пропонує на 2013 рік встановити прожитковий мінімум на одну людину із розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2013 року – 1,108 тис. гривень, з 1 грудня – 1,176 тис. гривень. Мінімальну зарплату планується встановити на рівні 1,147 тис. грн з 1 січня і 1,218 тис. грн - з 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у проекті Держбюджету на 2013 рік, який уряд подав на розгляд ВР.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити закон про Держбюджет України на 2013 рік із граничним обсягом дефіциту 50,4 млрд грн, що становить 3,2% від прогнозованого на 2013 рік номінального ВВП в обсязі 1,576 трлн грн.

Доходи Держбюджету на 2013 рік пропонується встановити на рівні 361,51 млрд грн, зокрема доходи загального фонду – 315,224 млрд грн. Витрати Держбюджету пропонується запланувати на рівні 410,661 млрд грн, зокрема витрати загального фонду – 363,65 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту загального фонду Держбюджету планується встановити на рівні 44,535 млрд грн.

У супровідному документі до законопроекту зазначається, що бюджет на 2013 рік розраховано виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: ВВП – 1,576 трильйона гривень, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень проти грудня) – 4,8%, індекс цін виробників (грудень проти грудня) – 5,5%, фонд оплати праці – 482,3 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Згідно із законом про Державний бюджет на 2012 рік, з 1 жовтня 2012 р. прожитковий мінімум в Україні становить 1 060 грн. З 1 грудня він буде підвищений до 1 095 грн.

Законом також встановлено з 1 жовтня 2012 року мінімальну заробітну плату в місячному розмірі - 1 тис. 118 грн. З 1 грудня розмір мінімальної зарплати буде підвищено до 1 134 грн; у погодинному розмірі: з 1 жовтня мінімальна зарплата становить 6,7 грн, з 1 грудня - 6,8 грн.