Уряд пропонує з 1 січня встановити прожитковий мінімум 1,108 тис. грн

Кабінет міністрів України пропонує на 2013 рік встановити прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць в розмірі: з 1 січня 2013 року – 1,108 тис. гривень, з 1 грудня – 1,176 тис. гривень. Мінімальну зарплату планується встановити на рівні 1,147 тис. грн з 1 січня і 1,218 тис. грн - з 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті Держбюджету на 2013 рік, який уряд подав на розгляд ВР.

Для дітей до 6 років прожитковий мінімум пропонується встановити з 1 січня - 972 гривні, з 1 грудня – 1,032 тис. гривень, для дітей від 6 до 18 років з 1 січня – 1,21 тис. гривень, з 1 грудня – 1,286 тис. гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб пропонується встановити з 1 січня на рівні 1,147 тис. гривень, з 1 грудня – 1,218 тис. гривень.

Для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня прожитковий мінімум пропонується встановити на рівні 894 гривень, а з 1 грудня – 949 гривень.

Уряд пропонує встановити мінімальну заробітну плату з 1 січня 2013 року в місячному розмірі 1,147 тис. гривень, з 1 грудня – 1,218 тис. гривень. У почасовом розмірі - 6,88 гривень і 7,3 гривень відповідно.

Також уряд у проекті Держбюджету планує збільшити на 6,7% допомогу при народженні дитини: до 29,310 тис. гривень при народженні першої дитини, до 58,620 тис. гривень - на другу дитину, до 117,240 тис. гривень - на третю і наступну дитину.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити закон про Держбюджет України на 2013 рік із граничним обсягом дефіциту 50,4 млрд грн, що становить 3,2% від прогнозованого на 2013 рік номінального ВВП в обсягу 1,576 трлн грн.

Доходи Держбюджету на 2013 рік пропонується встановити на рівні 361,51 млрд грн, зокрема доходи загального фонду – 315,224 млрд грн. Витрати Держбюджету пропонується запланувати на рівні 410,661 млрд грн, зокрема витрати загального фонду – 363,65 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту загального фонду Держбюджету планується встановити на рівні 44,535 млрд грн.

У супровідному документі до законопроекту вказується, що бюджет на 2013 рік розраховано виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: ВВП – 1,576 трильйона гривень, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 5,5%, фонд оплати праці – 482,3 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Згідно із законом про Державний бюджет на 2012 рік, з 1 жовтня 2012 р. прожитковий мінімум в Україні становить 1 тис. 60 грн. З 1 грудня його буде підвищено до 1 тис. 95 грн.

Законом також встановлена з 1 жовтня 2012 року мінімальна заробітна плата в місячному розмірі - 1 тис. 118 грн. З 1 грудня розмір мінімальної зарплати буде підвищено до 1 тис. 134 грн; у почасовом розмірі: з 1 жовтня мінімальна зарплата становить 6,7 грн, з 1 грудня - 6,8 грн.

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