Мінфін обіцяє, що до 1 січня виплатять всю заробітну плату бюджетникам

Перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський обіцяє, що до 1 січня бюджетникам виплатять всю заробітну плату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Мярковський сказав на засіданні парламенту під час відповіді на запитання під час представлення проекту бюджету на 2013 рік.

«До 1 січня ми виплатимо всю заробітну плату», - сказав він.

За його словами, станом «на 1 листопада ні в одному регіоні заборгованості із заробітної плати немає». «Там, де є проблемні питання фінансового забезпечення цього року відповідних місцевих бюджетів, ресурсом пропонується сьогодні розглянути на засіданні ВР проект закону про внесення змін до бюджету і доповнити його 1,4 млрд грн фінансового ресурсу для виплати заробітної плати», - наголосив А.Мярковський.

Натомість, у цей час на порядку денному не передбачено розгляду законопроекту про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2012 рік.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді здійснити перерозподіл бюджетних коштів і збільшити обсяг дотацій місцевим бюджетам на 1 370,0 млн грн для виплати зарплат працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги. Відповідний законопроект (№ 11476) оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, збільшення обсягів дотацій здійснюватиметься за рахунок перерозподілу коштів загального фонду державного бюджету 2012 року.

«Ухвалення законопроекту дасть можливість збільшити рівень забезпеченості місцевих бюджетів за видатками на оплату праці працівників бюджетних установ та оплату енергоносіїв з метою недопущення простроченої кредиторської заборгованості з цих виплат», - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, 19 листопада профспілки заявили, що для здійснення у 2012 році всіх виплат бюджетникам не вистачає близько 10 млрд грн.

29 листопада під час всеукраїнської селекторної наради віце-прем'єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявив, що борги із зарплат працівникам бюджетної сфери ліквідують найближчими тижнями.