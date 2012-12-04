Ситуація в єврозоні може знизити позиції пари EUR/USD - Forex Club

Ситуація в єврозоні може повернути у вівторок, 4 грудня, пару EUR/USD у район 1,30 з подальшою метою 1,2960, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, для пари GBP/USD важливими будуть дані з ділової активності в будівельному секторі, до того ж є всі шанси побачити зниження показника. Якщо індекс виявиться нижчим за прогнози, а особливо, якщо піде нижче 50-пунктного показника, можливий відкат пари в район 1,6040 з метою 1,60.

USD/JPY також залишається у владі настроїв із США. Тема політичних баталій в Японії на час видихалася, тому коментарі конгресменів знову виходять на перший план. Пара наразі з небажанням опускається нижче позначки 82,00, однак і каталізаторів для зростання вище 82,50 немає. Імовірно, цей діапазон спостерігатиметься найближчими днями.