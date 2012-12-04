Уряд хоче збільшити перерахування Нацбанку в бюджет до 16 млрд грн

Кабінет Міністрів України пропонує збільшити суму перерахування Національним банком України коштів до Державного бюджету до 16 мільярдів гривень.

«Встановити, що Національний банк України в 2013 році щокварталу перераховує до Державного бюджету України кошти в сумі 4 мільярди гривень на загальну суму не менш як 16 мільярдів гривень», – йдеться в статті 15 проекту закону про Державний бюджет України на 2013 рік, який уряд подав до парламенту.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, НБУ зобов'язаний перераховувати до держбюджету кошти щокварталу на загальну суму щонайменше 11,238 млрд грн (у початковому варіанті бюджету ця сума була на рівні 9,6 млрд грн).

У 2011 році НБУ перерахував до держбюджету перевищення кошторисних доходів над витратами в сумі 11,898 млрд грн, у 2010 році загальні перерахування НБУ становили 15,547 млрд грн.

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