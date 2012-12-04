У 2013 р. планують капіталізацію «Ощадбанку» на 1,4 млрд грн, «Нафтогазу» - на 8 млрд грн

У 2013 році за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики планується капіталізація державного «Ощадбанку» на рівні 1,4 мільярда гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський у вівторок, 4 грудня, під час подання проекту закону про Державний бюджет України на 2013 рік у сесійній залі парламенту.

«Проектом бюджету на 2013 рік передбачено капіталізацію Аграрного фонду на 5 мільярдів гривень, «Ощадбанку» – на 1,4 мільярда гривень, Українського Дунайського пароплавства – на 0,3 мільярда гривень», – сказав А.Мярковський.

Крім того, у супровідному документі до проекту Держбюджету зазначається, що в 2013 році планується здійснити випуск ОВДП на суму 8 мільярдів гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії НАК «Нафтогаз України».

Довідка УНІАН. АТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року, і на сьогодні він входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 86,475 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 50,397 млрд грн, зобов'язання - 68,6 млрд грн, статутний капітал - 15,538 млрд грн, власний капітал - до 17,874 млрд грн.

«Ощадбанк» у січні-вересні 2012 року одержав чистий прибуток 411,023 млн грн.

100% акцій банку належать державі.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

8 липня 2009 року Кабінет міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому сплатити закупівлю російського газу.

З того часу статутний капітал НАК було збільшено до 49,84 млрд грн.

Постановою №794-р від 17 жовтня Кабінет Міністрів України дозволив Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» здійснювати операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) за умови справедливої ринкової вартості.

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