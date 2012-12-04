Законопроект про збір з готівкових валютних операцій юросіб відкликано

Законопроект про запровадження 15-процентного пенсійного збору з операцій продажу готівкової валюти відкликано його автором, опозиційним народним депутатом Андрієм Павловським.

Про це автор законопроекту заявив в інтерв'ю УНІАН.

«Учора ввечері я написав листа Литвину про те, що я відкликаю свій законопроект», - сказав А.Павловський.

За його словами, ця законодавча ініціатива була подана ним для того, щоб показати всю абсурдність ситуації із запровадженням пенсійного збору на операції з продажу готівкової валюти фізичними особами. Депутат переконаний, що такий збір повинен стягуватися з операцій юридичних осіб і банків зокрема, які часто і є найбільшими спекулянтами на валютному ринку. Також А.Павловський вважає, що для збільшення надходжень необхідно запровадити податок на операції з офшорами.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, якими пропонується запровадити збори до Пенсійного фонду з операцій з продажу готівкової іноземної валюти як з фізичних, так і з юридичних осіб.

Законопроектом №11470-1, автором якого є народний депутат Андрій Павловський, пропонується запровадити 15%-ний пенсійний збір з операцій з продажу готівкової валюти.