З нового року Держподатслужба розпочне приймати декларації про доходи в електронному вигляді

Відповідно до вимог Податкового кодексу України з 1 січня 2013 року Державна податкова служба розпочинає кампанію з декларування доходів і впроваджує послугу подачі декларації в електронному вигляді.

Про це УНІАН повідомили в Державної податкової служби Києва.

Бланк декларації, згідно з повідомленням, розміщений у розділі «Заповнення декларації про майновий стан і доходи» веб-порталу ДПС. Електронний примірник декларації можна роздрукувати і подати до податкового органу або переслати в електронному вигляді, попередньо отримавши електронний ключ в акредитованому центрі сертифікації ключів ДПС України.

Як сказано в повідомленні ДПСУ, центри обслуговування платників податків працюють за єдиним графіком - до 20.00, крім суботи та неділі, а Акредитований центр сертифікації ключів надає можливість попереднього запису на прийом для отримання електронних ключів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні ДПСУ заявила, що готова до введення в Україні системи загального декларування доходів, проте остаточне рішення про це повинні ухвалити законодавці. На 1 липня 2012 року до органів ДПС декларації про майновий стан і доходи, отримані в 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн.