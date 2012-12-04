ВР 6 грудня проведе своє останнє засідання, на якому ухвалить бюджет

Останнє засідання Верховної Ради шостого скликання відбудеться 6 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення рішення про внесення змін до календарного плану проголосували 237 народних депутатів з 345, зареєстрованих у сесійній залі.

Також передбачено, що сьогодні вечірнього пленарного засідання у парламенті не буде. Натомість депутати сьогодні та завтра працюватимуть у комітетах над проектом державного бюджету на 2013 рік.

До того ж 6 грудня відбудеться пленарне засідання для ухвалення бюджету загалом, а після цього відбудеться закриття поточної сесії ВР.

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