Доходи держбюджету в січні-листопаді зросли на 7,5%

Доходи державного бюджету України в січні-листопаді 2012 року, за оперативними даними, становили 305,5 млрд грн, що на 7,5% більше показника аналогічного періоду 2011 року, йдеться у повідомленні Державної казначейської служби України (Держказначейство).

«За січень-листопад 2012 року до загальних і спеціальних фондів держбюджету України надійшло 305,5 млрд грн (враховуючи власні надходження бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету), що на 21,3 млрд грн, або на 7,5% більше, ніж за відповідний період 2011 року», - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Держказначейства.

Також вказується, що до загального фонду держбюджету в січні-листопаді надійшло 259,2 млрд грн, що на 7,9% перевищує аналогічний показник минулого року. У спецфонд держбюджету за цей період надійшло 46,3 млрд грн (враховуючи власні надходження бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету).

Крім того повідомляється, що за січень-листопад п.р. відшкодовано податку на додану вартість (ПДВ) на суму 43,9 млрд грн, зокрема в автоматичному режимі - 21,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно чинної редакції Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,129 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.