Міжбанк у вівторок закрився котируваннями 8,1830/8,1890 грн/дол.

У вівторок, 4 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1805/8,1870, на 12:00 звузився спред - 8,1815/8,1855. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися - 8,1830/8,1890 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2639/43, на 12:00 ціни піднялися до 0,2645/49. На час закриття ціни досягли рівня 0,2646/50. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,9050 (-0,0325).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3045/1,3095.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6830/10,6930, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6930/10,7020. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму - 10,7110/10,7230.