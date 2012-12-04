На саміті в Ашгабаті хочуть підписати угоду про інтегрований валютний ринок СНД

Москва. На саміті голів країн Співдружності Незалежних Держав в Ашгабаті планується підписати Угоду про співпрацю у сфері організації інтегрованого валютного ринку держав - учасниць СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив журналістів у Москві помічник президента Росії Юрій Ушаков.

«Реалізація Угоди сприятиме розширенню практики використання національних валют при здійсненні платежів у сфері зовнішньої торгівлі і надання фінансових послуг. Цей документ покликаний істотно полегшити роботу банків на просторі СНД, підвищити макроекономічну стабільність у регіоні», - сказав він.

Також Ю.Ушаков відзначив, що під час майбутніх переговорів очільників країн СНД центральне місце буде відведено темі співпраці в економічній сфері. «Центральне місце під час майбутніх переговорів відводиться тематиці співпраці в економічній сфері. За підсумками 2011 року товарооборот між державами Співдружності перевищив 281 млрд дол. – зростання на 36% порівняно з 2010 р. (у 2009 р. – 157 млрд дол., у 2010 р. – 206,3 млрд дол.). За січень-червень п.р. порівняно з аналогічним періодом минулого року товарооборот збільшився на 1% і становив 135,9 млрд дол.», - сказав він.

За словами Ю.Ушакова, велику увагу держави - учасниці СНД приділяють також розширенню і вдосконаленню договірно-правової бази торговельно-економічних відносин. Він нагадав, що у жовтні 2011 р. в Санкт-Петербурзі було підписано новий Договір про зону вільної торгівлі (ДЗВТ). Його основна мета – створити на просторі Співдружність єдині транспарентні правила для всіх учасників господарської діяльності. Документ вже почав діяти для Росії, Білорусі, України і Вірменії.

Ю.Ушаков повідомив, що для Казахстану і Молдови він набере чинності 8 і 9 грудня п.р. відповідно. Ратифікація ДЗВТ Киргизією і Таджикистаном очікується найближчим часом, а також опрацьовується питання про приєднання до Договору Узбекистану, додав він.

При цьому помічник президента РФ відзначив, що документ відкритий і для інших партнерів по Співдружності – Азербайджану і Туркменістану, які не підписали його.

Крім того, за словами Ю.Ушакова, ключовою темою взаємодії в СНД у сфері економіки в 2012 році визначена співпраця у сфері зв'язку та інформатизації.

На засіданні Ради очільників держав передбачається розглянути хід реалізації заходів у рамках цього тематичного року. Зокрема, йдеться про виконання Угоди про співпрацю у створенні державних інформаційних систем паспортно-візових документів нового покоління і подальший їх розвиток і використання в державах - учасницях СНД від 14 листопада 2008 р., розвиток електронного документообороту, створення системи моніторингу і оперативного обміну інформацією про стан національних ринків праці і наявність вакантних робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, президент України Віктор Янукович 4-5 грудня планує відвідати з робочим візитом Туркменістан для участі у черговому засіданні Ради голів держав Співдружності Незалежних Держав.