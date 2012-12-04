Кабмін хоче виділити 36 млн грн у 2013 році на формування позитивного іміджу України

Кабінет Міністрів України запропонував виділити Державному агентству з інвестицій і управління національними проектами 36 млн грн для формування позитивного інвестиційного іміджу країни у 2013 році.

Про це йдеться у проекті Держбюджету на 2013 рік, який уряд подав на розгляд Верховної Ради 3 грудня.

Згідно з документом, у цілому на 2013 рік витрати для Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України передбачені у розмірі 409,094 млн грн.

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна планує залучити 10 мільярдів доларів іноземних інвестицій за підсумками 2012 року.

У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,48 млрд дол. прямих інвестицій, що на 8% більше за показник 2010 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), вкладених в Україну, на 31 грудня 2011 року становив 49,362 млрд дол., що на 10,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2011 року.

Серед проектів Держінвестпроекту - «LNG Україна» (створення інфраструктури поставок скрапленого газу до України), «Чисте місто» (система комплексів з переробки твердих побутових відходів), «Індустріальні парки України» (створення 10 пілотних індустріальних майданчиків у різних регіонах країни), «Міська кільцева автомобільна дорога навколо м. Києва», «Боржава-резорт» (будівництво високогірного спортивно-туристичного комплексу в районі гірської долини Боржава), «Зелені ринки» (будівництво мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції з метою задоволення споживчого попиту населення), «Технополіс» (створення інфраструктури інноваційного розвитку і високих технологій).

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