Експерти прогнозують поліпшення стану платіжного балансу України в 2013 році

У 2013 році, можливо, відбудеться певне поліпшення ситуації з платіжним балансом України, проте багато що залежатиме від курсової політики, яка проводиться Національним банком України, зазначається у коментарі, підготовленому аналітиками інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

На думку аналітиків, український банківський сектор, швидше за все, продовжить погашати свою заборгованість перед нерезидентами, а попит на валюту з боку імпортерів і населення залишатиметься значним. На тлі економічної кризи в Європі очікувати на швидке відновлення зовнішнього попиту також не варто.

«Підтримати платіжний баланс можуть введені НБУ адміністративні обмеження на готівковому і безготівковому валютному ринку. Ми очікуємо на поліпшення ситуації з припливом до країни валюти лише з кінця зими – початку весни 2013 року, коли стануть більш зрозумілими перспективи економічного зростання в США і єврозоні, а також відновлення співпраці України з МВФ. Якщо НБУ перейде на гнучкіший режим валютного курсу, це також чинитиме помірний позитивний вплив на платіжний баланс. Проте, поки не можна з упевненістю сказати, чи піде регулятор на такий крок», – відзначає керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

У FOREX CLUB вважають, що платіжний баланс залишатиметься нестабільним до початку 2013 року. При цьому негативне сальдо платіжного балансу за підсумками поточного року може становити 2,26 млрд дол.

Аналітики нагадали, що платіжний баланс у жовтні було зведено з дефіцитом у розмірі 1,999 млрд дол. проти 1,102 млрд дол. у вересні. Негативне сальдо платіжного балансу за десять місяців поточного року становило 2,797 млрд дол. порівняно з 1,489 млн дол. за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Страшилки" від Нацбанку: дивимось не на курс, а на макропоказники