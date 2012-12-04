Податкова наклала 8,5 млн грн штрафів за продаж підліткам алкоголю і тютюну

Державна податкова служба України (ДПСУ) з початку 2012 року наклала 8,5 млн грн штрафів на торгівельні підприємства, викриті у продажу підліткам алкоголю і тютюну. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Як сказано в повідомленні, крім штрафів торгівців також позбавляли ліцензій на роздрібний продаж підакцизної продукції. Усього анульовано 1,1 тис. ліцензій, що удвічі більше від минулорічного показника.

У ДПСУ відзначили, що й надалі будуть жорстко карати підприємців за байдужість до здоров'я підлітків та недотримання законодавчих обмежень, яке карається штрафом у розміні 6800 грн.

За інформацією податкової, продаж алкоголю та тютюну підліткам став найпоширенішою причиною позбавлення підприємців ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюном. Серед інших причин - продаж алкоголю та тютюну в непризначених місцях, несплата чергового платежу за ліцензії, а також власні заяви підприємців, які вирішили припинити торгівлю.

Як повідомляв УНІАН, у січні-червні 2012 року надходження до місцевих бюджетів від ліцензування оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами становили 68,758 млн грн, від роздрібної торгівлі - 316,543 млн грн. За даними ДПСУ, на 1 липня 2012 року в Україні діяло 519 ліцензій на оптову торгівлю спиртами, алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також 186 тис. ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном.

У січні-вересні 2012 року податківці здійснили 4,8 тис. перевірок підприємців, що здійснюють діяльність на ринку спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, під час яких виявили 6,1 тис. порушень.