Кабмін визначився з обсягами податків фізосіб і підприємств у 2013 році

Кабмін пропонує передбачити у держбюджеті-2013 надходження від податку з доходів фізосіб в обсязі 78 млрд грн

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді передбачити в державному бюджеті на 2013 рік обсяг надходжень від податку з доходів фізичних осіб у розмірі 78,026 млрд грн.

Про це йдеться у законопроекті № 11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік», внесений урядом до парламенту 3 грудня 2012 року.

Зокрема, надходження до місцевого бюджету пропонується передбачити в обсязі 68,823 млрд грн, до державного бюджету - 8,203 млрд грн, включаючи 50% надходжень по Києву.

Основними чинниками, які, як очікується, позитивно вплинуть на збільшення надходжень від даного податку, названі зростання витрат на оплату праці, легалізація зарплат, збільшення доходів низькооплачуваних верств населення за рахунок підвищення мінімальних соціальних гарантій, збільшення доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності, а також збільшення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

При цьому граничний розмір податкової соціальної пільги розраховано, згідно з пояснювальною запискою до бюджету, на рівні 5,042 млрд грн за мінімальної заробітної плати 1176 грн і граничного розміру доходу, що дає право на соціальну пільгу, – 1650 грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держподатслужби, у січні-липні 2012 року надходження від податку на доходи фізосіб до зведеного бюджету України становили 37,9 млрд грн, що на 4,8 млрд грн більше, ніж у січні-липні 2011 року (темпи зростання становлять 14,4%).

4 грудня Кабінет Мміністрів України запропонував Верховній Раді України ухвалити закон про державний бюджет України на 2013 рік з прожитковим мінімумом на одну людину з розрахунку на місяць в розмірі: з 1 січня 2013 року – 1,108 тис. грн, з 1 грудня – 1,176 тис. грн.

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Кабмін пропонує Раді затвердити обсяг надходжень від податку на прибуток підприємств у розмірі 57,1 млрд грн

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити у державному бюджеті 2013 обсяг надходжень від податку на прибуток підприємств у розмірі 57,1 млрд грн. Про це сказано в проекті державного бюджету, розміщеному на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту бюджету, до загального фонду держбюджету має надійти 55,356 млрд грн, до спеціального фонду - 1,280 млрд грн, до загальних фондів місцевих бюджетів - 544 млн грн.

Передбачається, що за умови продовження реформ і позитивних тенденцій розвитку національної економіки, питома вага податку на прибуток становитиме 3,6% ВВП-2013 і 97,3% від показника надходжень, затвердженого на 2012 рік.

Як наголошується в записці, під час розрахунку враховувалося зниження ставки податку на прибуток з 21% до 19%, а для суб'єктів індустрії програмної продукції - до 5%. Окремим рядком прописується впровадження в 2013 році сплати щомісячних авансових платежів у розмірі 1/12, нарахованої до оплати суми податку за попередній звітний період.

Як повідомляв УНІАН, на початок листопада Державна податкова служба України збільшила збори з податку на прибуток на 11,6% - до 42,6 млрд грн. На 1 жовтня 2012 року кількість платників податку на прибуток в Україні становила 379,6 тис.

Водночас у проекті державного бюджету на 2013 рік обсяг пільг з податку на прибуток закладений у розмірі 30,7 млрд грн.