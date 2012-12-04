НБУ не збирається виводити валютні депозити із системи гарантування вкладів

Національний банк України (НБУ) не бачить економічних підстав для виведення валютних депозитів із системи гарантування вкладів фізичних осіб. Про це повідомляється на сайті регулятора.

“...Дане питання не розглядається, оскільки відсутні об'єктивні економічні передумови для вказаних дій”, - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомлялося, в лютому 2009 року, тодішній заступник голови Нацбанку Олександр Савченко висловлював думку, що вклади населення в іноземній валюті в разі банкрутства банку не повинні компенсуватися Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

"Гарантуванню з Фонду повинні підлягати лише вклади в національній валюті. За вклади в доларах нехай відповідає Федеральна резервна система США, в євро - Європейський центральний банк. Потрібно внести відповідні зміни до законодавства", — заявляв О.Савченко. При цьому він стверджував, що такі заходи покликані знизити рівень доларизації економіки і попит на валюту з боку населення.

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