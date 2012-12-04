Кабмін пропонує затвердити на 2013 р. акцизні надходження у розмірі 41,7 млн грн

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити у державному бюджеті 2013 року обсяг надходжень від акцизного податку у розмірі 41,74 млрд грн. Про це йдеться к проекті державного бюджету, розміщеному на сайті Верховної Ради.

При цьому, як сказано у пояснювальній записці до проекту держбюджету, обсяг платежів за акцизами з товарів вітчизняного виробництва становитиме 31,750 млрд грн, з них до загального фонду бюджету ймовірно направлять 26,965 млрд грн, до спеціального фонду – 4,785 млрд грн.

Акциз з імпортних товарів становитиме 9,990 млрд грн, з яких до загального фонду бюджету ймовірно направлять 1,630 млрд грн., до спеціального фонду – 8,360 млрд грн.

При цьому 100% акцизних платежів, сплачених при ввезенні до України нафтопродуктів і транспортні засобів, зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Державна податкова служба заявляла про стрімке зростання сплати акцизного податку з виготовлених в Україні підакцизних товарів, уточнивши, що за січень-серпень 2012 року надходження від акцизного збору становлять 15,4 млрд грн, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.