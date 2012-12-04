Кабмін пропонує затвердити в 2013 році обсяг збору єдиного податку у розмірі 4,5 млрд грн

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити в державному бюджеті на 2013 рік обсяг збору єдиного податку у розмірі 4,572 млрд грн. Про це говориться в проекті закону про Державний бюджет на 2013 рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, прогноз надходжень за єдиним податком розраховувався з урахуванням ставки єдиного податку у відсотках до розміру мінімальної зарплати і доходів платників податків, залежно від групи.

Як повідомляв УНІАН, обсяг надходжень до державного бюджету від сплати єдиного податку підприємцями, які працюють за спрощеною системою оподаткування, за 10 місяців 2012 року становив 2,9 млрд грн, що втричі більше торішнього показника.

З 1 січня 2012 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності». Законом визначені групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою. До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робочих. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн. грн і мають право наймати 10 робітників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більш як 3 млн. грн і кількістю найманих осіб до 20 чоловік. Для таких підприємців ставку податку встановлено на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ або без ПДВ ведеться їхня діяльність.