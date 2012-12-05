Fitch знизило прогноз зростання світової економіки в 2012-2014 роках

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз зростання світової економіки в 2012-2014 роках до 2%, 2,4% і 2,9% з очікуваних раніше 2,1%, 2,6% і 3%, відповідно, повідомляється в прес- релізі агентства.

Економіка найбільш розвинених країн, за розрахунками аналітиків агентства, зросте на 0,9% в 2012 році, після чого зростання економік прискориться до 1,2% в 2013 році і 1,9% в 2014 році.

"Показники зростання світової економіки як і раніше гірше очікувань аналітиків, а ризики, що зберігаються, ведуть до погіршення ситуації. Незважаючи на те, що втручання фінрегулятора ЄЦБ змогло дещо послабити загрози для економіки єврозони, їм досі не вдалося подолати економічну стагнацію в регіоні. Крім того, ризики, що нависли над податково-бюджетною системою США, можуть завести економіку країни в рецесію, а владі Китаю доводиться вирішувати складне завдання з переходу на більш збалансовану модель росту ", - заявив директор групи Fitch по суверенних рейтингах Гергей Кішш.

На думку аналітиків агентства, США вдасться уникнути автоматичного секвестування бюджету, проте доведеться суттєво скоротити дефіцит бюджету. Зростання ВВП США в 2013 і 2014 роках, за прогнозами експертів Fitch, складе 2,3% і 2,8%, відповідно.

Рецесія в економіці єврозони, яка розпочалася в третьому кварталі поточного року, за розрахунками аналітиків агентства, продовжиться і в 2013 році. Відновлення зростання ВВП регіону варто очікувати лише в 2014 році. Показник, ймовірно, складе 1,2%, що нижче за попередню оцінку.

Слабкий попит з боку країн з розвиненою економікою і загальна вразливість до потрясінь продовжують негативно впливати на економіки, що розвиваються. За прогнозами аналітиків Fitch, зростання ВВП Китаю в найближчі два роки сповільниться до 5% і 6,5%, що істотно негативно вплине на всю світову економіку, передає РІА "Новости".

Крім того, не виправдали очікування аналітиків дані з розвитку ВПП Бразилії, що (зростання на 0,6% в квартальному вираженні і 0,9% - в річному) спонукало експертів Fitch переглянути свої прогнози щодо розвитку економіки країни в майбутньому. Тепер агентство очікує зростання ВВП країни на 1% в 2012 році і на 3,7% у наступному році проти прогнозованих раніше 1,5% і 4,2%, відповідно.