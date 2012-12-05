ЄС дав Греції два додаткові роки для зниження дефіциту бюджету до 3% ВВП

Рада міністрів економіки і фінансів країн Євросоюзу надала Греції два додаткові роки на корекцію дефіциту бюджету. За новими домовленостями, країна повинна довести дефіцит бюджету до рівня нижче 3% ВВП у 2016 році. Про це повідомляється на сайті ради.

Однією з причин спрощення вимог за дефіцитом з боку кредиторів стало те, що майбутнього року в Греції очікується дуже слабка економічна активність.

Також ослаблені цілі за первинним профіцитом бюджету країни: 0,0% ВВП у 2013 році, 1,5% у 2014 році, 3,0% у 2015 році і 4,5% у 2016 році. Раніше передбачалося, що показник буде на рівні 4,5% ВВП у 2014 році.

Країни єврозони і Міжнародний валютний фонд домовилися про скорочення держборгу Греції до 124% ВВП до 2020 року проти колишніх цілей в 117,5-120% ВВП, передає «Газета.Ru».