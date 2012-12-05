Україна не відкликатиме заявку на перегляд тарифів у рамках СОТ

Україна не має наміру відкликати заявку про перегляд тарифів у рамках членства в Світовій організації торгівлі, вважає своє рішення обгрунтованим і готова до відповідних двосторонніх переговорів з країнами – членами Організації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі у відповідь на офіційний запит агентства про реакцію Міністерства на заклик членів Ради СОТ з торгівлі товарами відкликати заявку України на перегляд тарифів.

Нагадаємо, 29 листопада країни – учасники Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів, подану раніше щодо 317 товарів і товарних позицій.

У відповідь на це, як зазначається в заяві Мінекономрозвитку, Україна зарезервувала за собою право на «модифікацію зв'язаних тарифів, рівні яких будуть визначені в рамках процесу переговорів - відповідно до статті XXVIII ГАТТ-94 і за умови дотримання прозорості». До того ж згідно із заявою, не йдеться про зміну умов вступу і членства України до СОТ. «Цей крок України є обгрунтованим у правовому полі і не суперечить жодним правилам СОТ, що власне робить неможливим застосування будь-яких санкцій щодо України», - сказано в заяві Мінекономрозвитку.

Міністерство стверджує, що відповідно до норм СОТ Україна ставить за мету реалізувати свої наміри за допомогою переговорів і консультацій у двосторонньому форматі з урахуванням специфічних інтересів і компенсацій країнам - членам СОТ. Щобільше, після подачі заявки про перегляд тарифів українська сторона вже провела низку зустрічей на рівні глав делегацій у Женеві, під час яких надала додаткові роз'яснення і відповіді.

«Як свідчить практика переговорів країн - членів СОТ, що вже використали механізм статті XXVIII ГАТТ-94, переговорний процес може зайняти певний час. Водночас Україна готова до переговорів і упевнена в позитивному вирішенні питань, сподіваючись на спроможність СОТ задовольняти потреби окремих її членів», - сказано в заяві Мінекономрозвитку.

На думку спеціалістів Міністерства, результат переговорів не вплине на всю систему СОТ щодо встановлення нових параметрів світової торгівлі найближчими роками, оскільки частка України в світовій торгівлі залишається незначною.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні звернулася до СОТ з наміром підвищити імпортне мито на 371 товарну лінію. Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також дії України, на думку представників ЄК, не збігаються з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Зі свого боку, українські експерти звернули увагу на те, що Україна повинна якщо не відкликати заявку, то чітко визначити свою позицію в тарифних переговорах щодо незначної кількості товарів і товарних груп, включаючи механізм компенсації за можливе підвищення тарифних ставок.

23 листопада прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що Україна знайде компроміс у переговорах зі Світовою організацією торгівлі про зміну умов приєднання до неї.

Довідка УНІАН. Стаття XXVIII ГАТТ-94 є легітимним інструментом у рамках багатосторонньої системи і використовується країнами - членами СОТ на регулярній основі з тим, щоб внести доречні зміни в рамках своєї торговельної політики. Це нормальна практика, продиктована глобальними і внутрішніми чинниками.

На сьогодні понад 30 країн-учасниць СОТ зарезервували таке право і можуть відкрити переговори. Рішення про це ухвалюється індивідуально і незалежно, виходячи з конкретних обставин. Кожна країна - учасниця СОТ ухвалює рішення щодо способу і обсягу зміни зобов'язань. Стаття XXVIII ГАТТ-94 визначає лише порядок перегляду тарифних поступок і не містить будь-яких обмежень щодо кількості тарифних ліній або заборон на перегляд.