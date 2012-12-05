Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

У середу, 5 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1830/8,1910 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2656/60, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,7360/10,7485. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,3120/22 (вівторок - 1,3059/61).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.