Україна за рівнем корупції посідає місце поміж Конго та Папуа-Нова Гвінея

Україна за рівнем сприйняття корупції посідає 144-те зі 176-ти місць у рейтингу міжнародної неурядової організації Transparency International.

Про це УНІАН повідомили у представництві Transparency International в Україні.

"Результати Індексу сприйняття корупції-2012 від Transparency International (ІСК) свідчать: незважаючи на певні кроки української влади в напрямку подолання корупції, ситуація залишається невтішною", - йдеться у висновках організації.

Згідно з цьогорічним результатом ІСК, Україна отримала лише 26 зі 100 можливих балів. "Будь-який результат, менший за 30 балів, з точки зору Transparency International, вважається "ганьбою для нації". Минулорічний показник України складав 27 балів (2,3 бали за старою методологією). Держава продовжує впевнено крокувати назад, шукаючи своє місце поміж Конго та Папуа-Нова Гвінея", - зазначається у повідомленні Transparency International.

На думку експертів організації, одним з головних чинників зростання корупції є бездіяльність Національного антикорупційного комітету при Президентові України. "Інституція, що має найбільше повноважень у сфері координації дій із протидії корупції, вже більше року не проводить засідань. Протягом 2012 року Президент лише продукує документи про зміни в складі комітету та оновлення підходів його роботи. Для реальних результатів потрібні реальні дії, а не паперова видимість боротьби. Державна програма протидії корупції коштує не дорожче за папір, на якому вона надрукована. Заявлені кошти на реалізацію державної антикорупційної програми в 2011-2012 рр. так і не було виділено. Міністерство юстиції України, як координатор програми, пропонує урядовим виконавцям виконувати програму "за свої", - наголошують експерти.

Ще одним чинником такого рівня сприйняття корупції експерти вважають внесення змін до законодавства про державні закупівлі, завдяки яким "в тінь" виведено десятки мільярдів державних коштів. "Внесені зміни в закон "Про здійснення державних закупівель" вивели з-під дії тендерного законодавства близька третини бюджетних коштів. Громадян фактично позбавили права на інформацію про закупівлі, здійснені за народні гроші", - уточнюють в організації.

Transparency International вкрай схвильована ситуацією, коли більшість кроків по боротьбі з корупцією в Україні так і лишаються номінальними.

У свою чергу експерти організації запропонували 5 першочергових кроків для запобігання поширенню корупції в державі. Найперше, що необхідно зробити, на їхню думку, Національний антикорупційний комітет при Президентові України має почати виконувати власні ж ініціативи.

Експерти Transparency International також наголошують на важливості необхідного фінансування та виконання Державної програми запобігання і протидії корупції. "Зміст самої програми слід переглянутий за участі незалежних експертів та організацій", - вважають вони.

Крім того, організація наполягає на відновленні вільного доступу до інформації про державні закупівлі. "Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні діяння, мають стати публічними. Для цього слід переглянути положення закону "Про захист персональних даних. Норми про обов’язкове декларування посадовцями власних видатків мають виконуватися безперешкодно. Доступ до декларацій чиновників повинен бути загальнодоступним", - переконані експерти.