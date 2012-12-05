Transparency International: рівень корупції в Україні - "ганьба для нації"

Україна за рівнем сприйняття корупції посідає 144-е зі 176-ти місць у рейтингу міжнародної неурядової організації Transparency International.

Про це УНІАН повідомили в представництві Transparency International в Україні.

"Результати Індексу сприйняття корупції-2012 від Transparency International (ІСК) свідчать: незважаючи на певні кроки української влади в напрямку подолання корупції, ситуація залишається невтішною", - йдеться у висновках організації.

Згідно з нинішніми результатами ІСК, Україна отримала лише 26 зі 100 можливих балів. "Будь-який результат, менше 30 балів, з погляду Transparency International, вважається "ганьбою для нації". Минулорічний показник України становив 27 балів (2,3 бала за старою методологією). Держава продовжує впевнено крокувати назад, займаючи своє місце поміж Конго і Папуа-Нова Гвінея", - наголошується в повідомленні Transparency International.

На думку експертів організації, одним з головних чинників зростання корупції є бездіяльність Національного антикорупційного комітету при Президентові України. "Інститут, який має найбільше повноважень у сфері координації дій з протидії корупції, вже понад рік не проводить засідання. Протягом 2012 року Президент тільки продукує документи про зміни у складі комітету і оновленні підходів у його роботі. Для реальних результатів потрібні реальні дії, а не паперова видимість боротьби. Державна програма протидії корупції коштує не дорожче паперу, на якому вона надрукована. Заявлені кошти на реалізацію державної антикорупційної програми в 2011-2012 рр. так і не були виділені. Міністерство юстиції України, як координатор програми, пропонує урядовим виконавцям виконувати програму "за свої", - відзначають експерти.

Ще одним чинником такого рівня сприйняття корупції експерти вважають внесення змін до законодавства про державні закупівлі, завдяки яким "у тінь" виведено десятки мільярдів державних коштів. "Внесені зміни до Закону "Про здійснення державних закупівель" вивели з-під дії тендерного законодавства близько третини бюджетних коштів. Громадян фактично позбавили права на інформацію про закупівлі, здійснених за народні гроші", - уточнюють в організації.

Transparency International вкрай стурбована ситуацією, коли більшість кроків по боротьбі з корупцією в Україні так і залишаються номінальними.

Зі свого боку експерти організації запропонували 5 першочергових кроків для попередження поширення корупції в державі. Насамперед, що необхідно зробити, на їх погляд, Національний антикорупційний комітет при Президентові України повинен почати виконувати власні ж ініціативи.

Експерти Transparency International також наголошують важливість необхідного фінансування та виконання Державної програми запобігання та протидії корупції. "Зміст самої програми слід переглянути за участю незалежних експертів і організацій", - вважають вони.

Крім того, організація наполягає на відновленні вільного доступу до інформації про державні закупівлі. "Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні діяння, повинні стати публічними. Для цього слід переглянути положення Закону "Про захист персональних даних". Норми про обов'язкове декларування посадовими особами власних витрат повинні виконуватися безперешкодно. Доступ до декларацій чиновників повинен бути загальнодоступним", - переконані експерти.