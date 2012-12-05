Провідна світова страхова компанія Aegon купує українську Fidem Life

Одна з провідних страхових компаній у світі Aegon досягла домовленості з Horizon Capital, регіональною компанією з управління фондами прямого інвестування, про придбання 100% акцій страхової компанії «Fidem Life». Про це йдеться в повідомленні українського страховика, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, завершення операції очікується у першому кварталі 2013 року. Після юридичного закриття угоди СК «Fidem Life» перейменують в Aegon Ukraine і вона ввійде до структури Aegon Group в регіоні Центральної та Східної Європи.

«Ми раді вітати нового власника - компанію Aegon. Ми дуже вдячні Horizon Capital за їхню підтримку в розвитку нашої компанії відповідно до принципів фінансової прозорості. Для нашої компанії клієнт завжди був і залишається головним, і наш новий акціонер повністю поділяє стратегію нашої компанії. Ми будемо продовжувати свій розвиток відповідно до обраної стратегії за підтримки Aegon Group - лідера в галузі страхування життя, як на глобальному, так і на локальному рівнях», - зазначив голова правління «Fidem Life» Хайс Юкен.

Також він повідомив, що управлінська команда компанії залишиться попередньою.

Зі свого боку глава правління Aegon у регіоні Центральної та Східної Європи Габор Кепеч назвав український ринок страхування привабливим і зазначив, що при нинішньому, досить низькому рівні проникнення страхування життя, тут є перспективи довгострокового розвитку.

Довідка УНІАН. Страхова компанія «Fidem Life» здійснює діяльність у сфері страхування життя з 2003 року та надає повний спектр послуг зі страхування життя. За станом на 30 вересня 2012 р., статутний капітал компанії становив 45,65 млн грн, активи - 164,23 млн грн, страхові резерви - 87,63 млн грн.

Представництва СК «Fidem Life» працюють у всіх областях України, а також в АР Крим та м.Севастополі.

Aegon - одна з провідних страхових компаній у світі, спеціалізується на ринковій капіталізації та активах. Головний офіс компанії розміщується у Гаазі (Нідерланди). Число співробітників компанії перевищує 29 тис. осіб по всьому світу. Діяльність компанії Aegon зосереджена в бізнесі по страхуванню життя, пенсійних, ощадних та інвестиційних товарів. Aegon також займається медичним страхуванням у разі аварії, має обмежену банківську діяльність.