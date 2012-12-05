Кабмін пропонує затвердити обсяг збору імпортного мита в розмірі 15 млрд грн

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України затвердити в проекті Державного бюджету на 2013 рік обсяг збору ввізного мита у розмірі 15,075 млрд грн, з яких 12,3 млрд буде направлено до загального фонду держбюджету, а 2,774 млрд – до спеціального фонду.

Про це йдеться в законопроекті «Про Державний бюджет України на 2013 рік», внесеному урядом до парламенту 3 грудня 2012 року.

Як сказано в пояснювальній записці до проекту закону, 100% сум із ввізного мита, зокрема, на нафтопродукти, буде направлено до спеціального фонду держбюджету.

Згідно із запискою, розрахунок надходжень ввізного мита проводився на основі динаміки імпорту товарів із урахуванням прогнозного обсягу імпорту на 2013 рік і середньорічного курсу національної валюти до долара США.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України ухвалити закон про Державний бюджет України на 2013 рік із граничним обсягом дефіциту 50,4 мільярда гривень, що становить 3,2% від прогнозованого на 2013 рік номінального ВВП у обсязі 1,576 трильйона гривень.

Доходи Держбюджету на 2013 рік пропонується встановити на рівні 361,51 мільярдів гривень, зокрема доходи загального фонду – 315,224 мільярда гривень. Витрати Держбюджету пропонується запланувати на рівні 410,661 мільярда гривень, зокрема витрати загального фонду – 363,65 мільярда гривень.

Граничний обсяг дефіциту загального фонду Держбюджету планується встановити на рівні 44,535 мільярда гривень.

Бюджет на 2013 рік розраховано виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: ВВП – 1,576 трильйона гривень, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 5,5%, фонд оплати праці – 482,3 мільярда гривень.