Бюджет-2013: Кабмін "згорнув" економіку

Прогноз експертів, що бюджет-2013 неминуче стане «кризовим», підтвердився в цифрах проекту закону про держскарбниці на майбутній рік. Його народні депутати нинішнього скликання раптом вирішили ухвалити на своєму останньому засіданні 6 грудня. В авральному режимі парламентарії працюють над пропозиціями до документа, який Кабмін подав до Ради 3 грудня. Раніше його ніхто в очі не бачив, хоча це другий варіант бюджетного розпису. У вересні, коли документ нібито подавався вперше, спікер парламенту Володимир Литвин відразу повернув його уряду. Депутати з ним не були ознайомлені. А тепер для прискорення процесу розгляду бюджету, а головне - його ухвалення, навіть внесено проект постанови про особливості процедури. Зокрема, ним передбачено, що формування пропозицій до закону і подання їх профільному парламентському комітетові має бути не пізніше 12 години 5 грудня. За словами голови Комітету ВР з питань бюджету Валерія Баранова, пропозиції, що надійдуть пізніше, не будуть розглядатися.

Бюджет-2012, який відрізнявся особливим оптимізмом, також ухвалювався із завидною швидкістю і також швидко був підписаний Президентом. Щоправда, потім неодноразово до нього вносили зміни, уже для того, щоб виправити надпозитивні показники.

Якщо до пропозицій депутатів стосовно бюджету-2013 все-таки встигнуть прислухатися, зміни будуть незначними. Тому можна вже зараз вималювати картинку на перспективу, адже цифри досить красномовно кажуть про те, що відбувається з економікою України - рецесія. А це, безумовно, відіб'ється на соціальних виплатах і «захищених» статтях бюджету, що зі свого боку торкнеться безпосередньо доходів українців.

У Азарова визнали кризу

Отже, почнемо з головних показників основного бухгалтерського розпису країни, так як саме від них залежать наші зарплати, пенсії та всілякі субвенції. Адже зрозуміло, якщо економіка працює, то й добробут населення зростає. Саме таку перспективу обіцяла українцям влада. Щоправда, обіцяти не означає...

Кабінет міністрів звів бюджет на 2013 рік з граничним дефіцитом 50,4 мільярда гривень - 3,2% від прогнозованого номінального ВВП (1,576 трильйона гривень). У 2012 році граничний рівень дефіциту держбюджету - 25,1 млрд грн.

Зростання ВВП очікується на рівні 3,4%, інфляція - 4,8% (перед цим Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з раніше затверджених 4,5% до 3,5%, а прем'єр-міністр Микола Азаров взагалі вважає, що зростання ВВП навряд чи досягне 3%). Для порівняння: зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Гостата, становило 5,2%, у 2012 за планом 3,9%, хоча вже зараз прогнозується 0% за підсумками року. Ціна газу - 417 дол. за тисячу кубометрів (у Міністерстві енергетики прогнозували ціну газу в першому кварталі 2013 року на поточному рівні - 430 дол. за тис. куб. м. У 2012 році до бюджету заклали ціну газу 416 дол.). Загальна сума зовнішніх запозичень - 42,7 млрд грн. Граничний обсяг держборгу - 483 млрд грн. Крім того, наступного року уряд планує надати держгарантії на суму 50 млрд грн. Надходження від приватизації становитимуть 10,9 млрд грн.

Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь вважає, що урядовий прогноз не виходить за рамки інших прогнозів, які заслуговують на довіру.

«Ці дані більш-менш вписуються в ту загальну картину низьких темпів економічного зростання, яка очікується і іншими інституціями. Наприклад, наш Центр очікує зростання ВВП у наступному році на рівні 2,5%, інфляцію на рівні 5%... Показники досить близькі», - сказав Жолудь.

*** За результатами підготовленого групою експертів консенсус-прогнозу, у 2013 році зростання ВВП становитиме 2,9%, інфляція - у середньому 6,9%.

На думку Жолудя, бюджет слід розраховувати, виходячи з песимістичного сценарію, так як переглядати його в бік збільшення «завжди легше, ніж секвеструвати».

Начальник аналітичного відділу одного з комерційних банків заявив, що, за наявною в нього інформацією, урядом був розроблений також і песимістичний сценарій, згідно з яким прогнозний ріст ВВП у 2013 році становитиме 2,5%.

До того ж він зазначив, що прогнозувати рівень інфляції на 2013 рік досить складно. Експерт вважає, що попит на споживчому ринку не стане причиною високої інфляції наступного року. «Я думаю, і в уряді розуміють, що буде уповільнення динаміки і доходів населення, і роздрібного товарообігу. Тобто попиту, який би стимулював зростання цін, не буде», - сказав банкір.

Він також наголосив, що чинниками збільшення показника інфляції може стати підвищення вартості продукції самими виробниками, а також зростання тарифів на комунальні послуги (подорожчання ЖКП експерти прогнозують з весни - ред.).

Бюджет на 2013 рік може радувати тільки тим, що він дуже близький до реалістичних розрахунків Міжнародного валютного фонду, а значить співпраця з МВФ, скоріше за все, продовжиться. Фонд є щось на зразок лакмуса для інвесторів. Тобто, фінансові вливання не можна виключати, що може виправити ситуацію з дефіцитом держбюджету.

Турбота про електорат

А тепер від показників згортання економіки перейдемо до соцгарантій. Хоча урізання бюджетів низки галузей економіки, дозволить перетягнути ресурси для підтримки соцвиплат, які в середньому зростуть всього на 7%. Так, Кабмін пропонує з 1 січня 2013 року встановити прожитковий мінімум для працездатних осіб 1,147 тис. гривень (1, 095 тис. грн на грудень 2012), з 1 грудня - 1,218 тис. гривень. Для осіб, які втратили працездатність з 1 січня прожитковий мінімум становитиме 894 гривні, а з 1 грудня - 949 гривень. Уряд пропонує встановити мінімальну заробітну плату з 1 січня 2013 року в місячному розмірі 1,147 тис. гривень (на грудень 2012 - 1, 134 тис. грн), з 1 грудня - 1,218 тис. гривень.

Начебто електорат змогли задовольнити, якщо б не показник інфляції, який практично дорівнює підвищенню ставок, і той факт, що переглядати соцстандарти в 2013 році хочуть тільки двічі - у січні та грудні. «Гаманцеві» параметри підвищувалися в Україні щонайменше один раз на квартал. Так, у поточному році розмір прожиткового мінімуму та мінімальна зарплата збільшувалися 5, у 2011 році - 4 рази, у 2010 році - 5 разів, навіть у кризовому 2009 році - 5 разів.

Крім того, традиційне копійчане підвищення соцгарантій відбуватиметься на тлі бюджетів силовиків, які безпрецедентно виросли. Як зазначає заступник голови Верховної Ради Микола Томенко, витрати на Генпрокуратуру збільшуються майже на 21%, на Державну судову адміністрацію - на 4,2%, Міністерство внутрішніх справ - на 3,3%, Службу безпеки - на 4,8%. «Тобто нам кажуть, що грошей немає, але виявляється, що на те, щоб тримати в покорі український народ і ганяти опозицію і простих людей - гроші є. Я вже не кажу про те, як фінансується освіта і гуманітарна сфера загалом», - сказав Томенко.

Також, згідно з остаточними положеннями, у 2013 році соціальні виплати чорнобильцям, стосовно пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, ветеранів праці та громадян похилого віку (залишаться на рівні 2012 року) будуть здійснюватися в порядку і розмірах, визначених Кабінетом міністрів з урахуванням економічної ситуації і фінансової складової. Як відомо, такий порядок діє з 2011 року, Конституційний суд підтвердив справедливість цих повноважень уряду. Насправді, знаючи, що кризова ситуація в Україні загострюється, все буде виглядати наступним чином - отримаєш стільки, скільки вирішить Кабмін.

Також одним з «антисоціальних» моментів бюджету на 2013 рік є квартирне питання. Так от, Кабінет міністрів пропонує передбачити Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 171,039 млн грн на програми із забезпечення молоді житлом у наступному році.

Тим часом, у Державній програмі забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки прогнозний обсяг фінансування на 2013 рік становить 526,458 млн грн. Члени Наглядової ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Владислав Лук'янов та Андрій Пінчук просили Кабмін передбачити саме цю суму при доопрацюванні держбюджету-2013.

З іпотекою справи йдуть не ліпше. Мінрегіону хочуть виділити лише 300 млн грн на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян. За рахунок цих коштів планується забезпечити часткове відшкодування відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво або придбання житла в 2012 році, і укласти нові кредитні договори.

У вересні п.р. прем'єр-міністр заявляв, що Кабмін передбачив у проекті державного бюджету на 2013 рік 1 млрд грн на програму здешевленої іпотеки. А в держбюджеті 2012 року на компенсацію відсоткової ставки за цією іпотечною програмою передбачено 1 млрд грн. Як кажуть, без коментарів...

На будівництво доступного житла пропонується передбачити лише 50 млн грн, на забезпечення житлом інвалідів війни та ветеранів - 75,3 млн грн.

Загалом на всі житлові програм планується виділити 1,4 млрд грн. Відомство озвучувало потребу в 2 млрд грн. Слід відзначити, що загальні витрати відомства становитимуть 1,375 млрд грн (це - будівництво та ремонт доріг, для оновлення інфраструктури), хоча міністерство планувало виділення 41 млрд грн.

Ось і виходить, що з обіцяним поліпшенням житлових умов слід почекати, як зрештою і з підвищенням добробуту. Здається, нас чекають нелегкі часи. Про це попереджає і Кабмін, подаючи в пояснювальній записці до проекту закону про держбюджет-2013 факти зниження росту економік світу. Мабуть, натякаючи, мовляв не нам одним доведеться затягувати паски. Хоча від цього не легше...

Нана Чорна (УНІАН)