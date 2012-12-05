Клієнтами Центру сертифікації електронних ключів за 6 місяців стали 117 тис. платників податків

Клієнтами Центру сертифікації електронних ключів, який працює при Державній податковій службі України, у червні-листопаді стали 117 тис. платників податків, яким видано 214 тис. безкоштовних електронних ключів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Як сказано в повідомленні, найактивнішими користувачами послуг Центру залишаються підприємці - фізичні особи. Кількість платників податків, що звернулися за цифровим підписом становить 74,6 тис. осіб, їм видано 101,7 тис. сертифікатів. Кількість юридичних осіб - власників сертифікатів становить 42 тис. Їм видано 111,9 тис. сертифікатів «електронного підпису».

Зростання користувачів послуг Центру в податковій пояснюють зручністю самих послуг, що дозволяють не з'являтися у податковій інспекції навіть раз на квартал, а відправляти документацію через Інтернет.

У повідомленні також наголошується, що перехід на електронне декларування дедалі активніше використовують платники ПДВ, податку на прибуток та акцизного податку.

Як повідомляв УНІАН, у травні-жовтні 2012 року кількість клієнтів Центру сертифікації електронних ключів виросла до 92 тис. Центр сертифікації ключів електронного підпису почав роботу в травні 2012 року. Голова Державної податкової служби Олександр Клименко з цього приводу зазначав, що видача, генерація ключів буде безкоштовною, а центр зможе надавати до 2 тис. ключів електронного підпису на день. Витрати на створення Центру становлять 1,5 млн грн. У жовтні ДПСУ оприлюднила електронний рекорд: за 9 місяців поточного року кількість платників ПДВ, що направляють звітність в електронному вигляді, досягла 98%.