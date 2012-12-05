Торги доларом на міжбанку у середу закрилися зниженням котирувань

У середу, 5 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1830/8,1910, на 12:00 ціни знизилися — 8,1820/8,1860. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1790/8,1820 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2656/0,2660, на 12:00 ціни знизилися до 0,2655/0,2659. На момент закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубель упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,7950 (-0.1100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3120/1,3122, а на 15:00 впали до 1,3073/1,3075. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7360/10,7485, на 12:00 ціни пішли вниз — 10,7130/10,7225. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли денного мінімуму —10,6865/10,6940.