З нового року набуває чинності новий класифікатор видів економічної діяльності

Державна податкова служба України звертає увагу на те, що з 1 січня 2013 року набуває чинності новий класифікатор видів економічної діяльності, йдеться у заяві ДПСУ у Києві.

Як сказано у повідомленні, з нового року старий класифікатор діяти не буде. Через це Держподатслужба у Києві запропонувала платникам податків заздалегідь звернутися за місцем реєстрації до відділів держреєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, що діють при райдержадміністраціях.

Довідка УНІАН. Національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікатор видів економічної діяльності» затверджений наказом Держспоживстандарту від 11.10.10 № 457 (зі змінами і доповненнями від 29.11.10 № 530). Відповідно до цього наказу старий КВЕД діє до 1 січня 2013 року, після чого всі суб'єкти підприємництва зобов'язані замінити їх на новий. Водночас, як повідомляв у січні 2012 року голова Державної податкової служби О.Клименко, держреєстрація новостворених юридичних та фізичних осіб-підприємців проводитиметься вже за новими кодами.