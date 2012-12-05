Песимістичний сценарій Кабміну: зростання ВВП у 2013 році - 2,5%, інфляція - 6,1%

Кабінет Міністрів України затвердив макропоказники соціально-економічного розвитку України на 2013 рік за песимістичним сценарієм, згідно з яким зростання ВВП очікується на рівні 2,5%, інфляція – 6,1%.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1125 від 28 листопада, розміщеній на урядовому порталі у середу, 5 грудня.

Згідно з песимістичним сценарієм, розмір номінального ВВП становитиме 1 трильйон 530 млрд гривень, тоді як за оптимістичним сценарієм його розмір становитиме 1 трильйон 576 млрд гривень.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада перший заступник міністра економічного і торгівлі Анатолій Максюта повідомив журналістам затверджені макропоказники соціально-економічного розвитку України на 2013 рік за оптимістичним сценарієм: зростання ВВП становитиме 3,4%, інфляція – 4,8%.

Доходи Держбюджету на 2013 рік пропонується встановити на рівні 361,51 млрд грн, зокрема доходи загального фонду – 315,224 млрд грн. Витрати Держбюджету пропонується запланувати на рівні 410,661 млрд грн, зокрема витрати загального фонду – 363,65 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту загального фонду Держбюджету планується встановити на рівні 44,535 млрд грн.

Раніше Мінекономрозвитку понизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з раніше затверджених 4,5% до 3,5%.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозував зростання валового внутрішнього продукту у 2013 році на рівні близько 3%.