USAID завершило «Розвиток фінансового сектору» в Україні і розпочало інший проект

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про завершення проекту «Розвиток фінансового сектору» в Україні (FINREP1), розрахованого на 2009-2012 роки, загальною вартістю 12 млн доларів США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник проекту FINREP1 Роберт Бонд.

За його словами, проект було спрямовано на розв’язання найбільш важливих проблем фінансового сектору України, зокрема питань управління державним боргом і обігу державних цінних паперів, а також на реформування пенсійної системи.

Зокрема, в рамках роботи проекту в Україні було прийнято два закони щодо удосконалення пенсійної системи (у частині недержавного пенсійного забезпечення), проведено тренінги для працівників Пенсійного фонду України і суддів місцевих загальних і окружних судів з метою роз'яснення їм особливостей пенсійної реформи.

Як відзначив Р.Бонд, проект багато в чому посприяв впровадженню в Україні міжнародних стандартів фінансової звітності підприємств, а також підвищенню фінансової грамотності серед споживачів фінансових послуг, зокрема серед молоді. Зокрема, в рамках проекту було розроблено курс фінансової грамотності для учнів старших класів, який сьогодні вивчають в 71 українській школі.

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USAID допоможе Україні в організації ринку аграрних ф'ючерсів та підвищенні фінансової грамотності населення

Агентство США з міжнародного розвитку USAID оголосило про старт проекту FINREP 2, основною метою якого стане допомога в організації ринку аграрних ф'ючерсів в Україні і подальше підвищення фінансової грамоності населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив УНІАН голова представництва USAID по Україні, Білорусі та Молдові Джед Бартон.

Він зазначив, що проект FINREP 2 розрахований на 5 років і передбачає реалізацію цілого ряду субпроектів на загальну суму 12 млн. доларів США.

За словами Д.Бартона, проект FINREP 2, крім основної мети, стане логічним продовженням проекту FINREP 1, розрахованого на 2009-2012 роки і покликаного вирішити найважливіші проблеми фінансового сектору України, зокрема питання управління державним боргом і обігом державних цінних паперів, а також реформування пенсійної системи.

Довідка УНІАН. Агентство США з міжнародного розвитку USAID надає економічну і гуманітарну допомогу по всьому світу впродовж 50 років. В Україні допомога USAID надається в таких сферах як економічний розвиток, демократія і управління, охорона здоров'я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 року USAID надало Україні технічну і гуманітарну допомогу на загальну суму 1,7 млрд доларів.

USAID здійснює свої проекти в тісній співпраці з приватними добровільними організаціями США, американськими компаніями та іншими державними і міжнародними організаціями.