S&P знизило рейтинг Греції до вибіркового дефолту

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's оголосило в ніч на четвер про зниження довгострокового рейтингу Греції до вибіркового дефолту.

Таким чином, рейтинг знижено з рівня ССС до CD.

Раніше на цьому тижні Греція оголосила про викуп власного боргу у 10 млрд євро. Цей захід наблизить Афіни до отримання чергового траншу фінансової допомоги від трійки кредиторів - ЄС, МВФ і ЄЦБ.

В обмін на buy back облігацій Греція отримає шестимісячні папери Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF), передає «Газета.Ru» з посиланням на АР.