S&P знизило рейтинг Греції до вибіркового дефолту
09:21, 06 грудня 2012Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's оголосило в ніч на четвер про зниження довгострокового рейтингу Греції до вибіркового дефолту.
Таким чином, рейтинг знижено з рівня ССС до CD.
Раніше на цьому тижні Греція оголосила про викуп власного боргу у 10 млрд євро. Цей захід наблизить Афіни до отримання чергового траншу фінансової допомоги від трійки кредиторів - ЄС, МВФ і ЄЦБ.
В обмін на buy back облігацій Греція отримає шестимісячні папери Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF), передає «Газета.Ru» з посиланням на АР.
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