Сьогодні останнє засідання ВР, планують ухвалити бюджет

Верховна Рада України планує сьогодні ухвалити в цілому закон про державний бюджет на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено постановою, яка була ухвалена 4 грудня після представлення проекту держбюджету в парламенті.

Зокрема, народні депутати мали не пізніше 12-ї години 5 грудня подати свої пропозиції до проекту держбюджету, а ті поправки, які надходили пізніше, Комітетом ВР з питань бюджету не розглядалися.

Підготовка Бюджетним комітетом за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів пропозицій до проекту закону про держбюджет на 2013 рік і подання таких пропозицій на розгляд Верховної Ради має відбутися сьогодні.

Крім того, передбачено, що сьогодні відбудеться останнє пленарне засідання Верховної Ради VI скликання.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України затвердив макропоказники соціально-економічного розвитку України на 2013 рік за двома сценаріями.

Згідно з постановою Кабміну №1125 від 28 листопада, розміщеної на урядовому порталі в середу, 5 грудня, за оптимістичним сценарієм: зростання ВВП становитиме 3,4%, інфляція - 4,8%, за песимістичним сценарієм зростання ВВП очікується на рівні 2,5% , інфляція - 6,1%.

Згідно з песимістичним сценарієм, розмір номінального ВВП становитиме 1 трильйон 530 млрд гривень, в той час як за оптимістичним сценарієм його розмір становитиме 1 трильйон 576 млрд гривень.

Доходи Держбюджету на 2013 рік за оптимістичним сценарієм пропонується встановити на рівні 361,51 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 315, 224 млрд грн. Витрати Держбюджету пропонується запланувати на рівні 410,661 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 363,65 млрд грн.

Раніше Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання ВВП в 2013 році з раніше затверджених 4,5% до 3,5%.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозував зростання валового внутрішнього продукту в 2013 році на рівні близько 3%.

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