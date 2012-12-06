Республіканці заявили, що «наступні 72 години є критичними» для США

Президент США Барак Обама заявив, що низка представників Республіканської партії зізналися, що готові прийняти деяке підвищення податкових ставок, і керівництво республіканців має визнати це реальністю.

На думку президента, відкласти підвищення стелі держборгу на наступний рік було б «поганою стратегією», а питання про податкову реформу може бути відкладене на наступний рік. За словами Обами, стеля держборгу гарна лише як зброя для знищення кредитного рейтингу США.

«Я не буду грати в цю гру», - сказав Обама.

Тим часом, представник республіканської більшості в Палаті представників Конгресу Кевін Маккарті заявив, що «наступні 72 години є критичними» для досягнення угоди стосовно «фіскального обриву».

Лідер республіканців палати Ерік Кантор, у свою чергу, повідомив, що, оскільки у представників його партії не було ніяких переговорів з Обамою з приводу урізання витрат і оскільки «нічого не відбувається», республіканці викликають президента на переговори «віч-на-віч» стосовно «фіскального обриву».

Представник Білого дому, тим часом, заявив, що пропозиції адміністрації Обами, що стосуються «фіскального обриву», не зможуть пройти через жодну палату Конгресу: ні через Палату представників, ні через Сенат.

«Фіскальний обрив», який може наступити в січні 2013 року, означає автоматичне скорочення витрат і збільшення податків. Це може відбутися в тому випадку, якщо адміністрація Обами і Конгрес не досягнуть угоди зі скорочення бюджетного дефіциту, передає «Газета.Ru».

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