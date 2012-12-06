Moody's знизило рейтинг держоблігацій України. Прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство знизило рейтинг державних облігацій України до B3 з B2, прогноз негативний. Про це йдеться в офіційному прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Як повідомляється в прес-релізі, рейтинг було знижено через перегляд у бік зниження інституційної стійкості України, через брак зовнішньої ліквідності, що призвів до збільшення валютних ризиків, а також через погіршення економічного прогнозу по Україні.

"Причиною зниження рейтингу державних облігацій України на один ступінь стала оцінка рейтинговим агентством погіршення інституційної стійкості країни, а також зниження рівня політичної прогнозованості і доступності даних. Це стосується слабкого виконання країною реформ, програм МВФ, а також нездатності домовитися про нову ціну газу з Росією впродовж 12 місяців", - йдеться в повідомленні агентства.

Крім того, агентство знизило рейтинг державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" до В3 з В2.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям України на суму 1,25 млрд дол. з погашенням 28 листопада 2022 р. рейтинг «B».