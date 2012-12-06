МВФ переніс приїзд місії на другу половину січня

Міжнародний валютний фонд переносить візит місії, запланований на 7-17 грудня, на другу половину січня 2013 року. Про це сказано в офіційній заяві представництва Фонду, переданому УНІАН.

«На прохання української влади візит місії МВФ до Києва, запланований на 7-17 грудня з метою подальшого обговорення програми stand-by, переноситься на другу половину січня. Українська влада вказала, що це дозволить новому Кабінету Міністрів брати участь у дискусії після відставки попереднього складу уряду на початку грудня», - цитуються в прес-релізі слова голови представництва МВФ в Україні Макса Альєра.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада голова представництва МВФ в Україні Макс Альєр повідомив, що місія МВФ прибуде до України 7 грудня на прохання влади, на чолі з керівником місії Крістофером Джарвісом. Водночас напередодні директор департаменту МВФ з міжнародних справ не називав дату приїзду місії МВФ до України, оскільки, за його словами, Фонд не отримував запрошень з українського боку.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою заморозили через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може спричинити зниження рейтингів.