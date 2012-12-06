Верховна Рада ухвалила держбюджет-2013

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про державний бюджет України на 2013 рік». За дане рішення проголосували 242 народних депутата при необхідних 226: «за» проголосували 187 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 20 - із фракції Народної партії, 5 - з фракції НУ-НС, 19 - із групи «Реформи заради майбутнього» та 11 позафракційних депутатів.

Рішення прийняли одним голосуванням з попередніми обговоренням. Прийняти проект бюджету рекомендував бюджетний комітет Верховної Ради, який, за словами голови комітету Валерія Баранова, отримав близько 1000 пропозицій до законопроекту від народних депутатів. В.Баранов під час виступу в сесійній залі крім загальних показників проекту бюджету також озвучив пропозиції щодо фінансування системи судочинства, а також розвитку низки медіа-проектів, зокрема проекту «Euronews», установ фізкультури і спорту, спортивного клубу «Динамо».

Комітет запропонував затвердити держбюджет з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн, доходами 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, законопроект № 11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік» було внесено урядом до парламенту 3 грудня 2012 року. 4 грудня відбулося представлення бюджету у Верховній Раді. Пропозиції та поправки до проекту бюджету народні депутати повинні були подати не пізніше 12 години 5 грудня.

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